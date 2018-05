"Eres lo que dices": Assad revela en una entrevista con RT qué sintió cuando Trump lo llamó "animal"

"Creo que existe un principio conocido, según el cual eres lo que dices". Así ha respondido el presidente sirio, Bashar al Assad, en una entrevista exclusiva con RT a la pregunta sobre el comentario de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo llamó "animal". "Yo no empleo ese tipo de lenguaje. Es su lenguaje y lo representa a él", ha agregado Assad.

El mandatario sirio asegura que este comentario no lo afectó en absoluto, ya que -explica- a uno "le afecta la gente en la que confías, la gente equilibrada, considerada, moral y ética, ya sea algo positivo o negativo". "Alguien como Trump no me afectaría en absoluto", agrega el presidente.

Trump hizo el polémico comentario en el marco del supuesto ataque químico ocurrido en la ciudad siria de Duma (Guta Oriental), en abril de este año.

Vea la versión completa de la entrevista en RT el 31 de mayo a las 11:30 GMT.