España: El Gobierno rechaza retirar una condecoración a un presunto torturador franquista

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, ha puesto en duda este miércoles, en el Congreso de los Diputados, los testimonios de las víctimas del presunto torturador franquista Antonio González Pacheco, popularmente conocido como 'Billy el Niño'.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le preguntó a Zoido, en el marco de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, si el Ejecutivo ha valorado retirarle al expolicía de la llamada Brigada Político Social –operativa durante la dictadura de Francisco Franco– la medalla de plata al mérito policial con la que fue condecorado en 1977, y gracias a la cual González Pacheco percibe hoy un incremento en su pensión.

El titular de Interior respondió que el Gobierno "no ha valorado la retirada de esa condecoración" porque "se concedió hace más de cuarenta años" y porque "nadie ha solicitado oficialmente que se retire". El ministro añadió, además, que "no parece que haya tampoco justificación legal" para proceder a la retirada de dicha condecoración.

Ahora mismo me produciría más desagrado cruzarme con Zoido que con Billy el niño, el torturador de mis padres. Las víctimas del franquismo siguen siendo víctimas de tercera para el PP. Gracias @Pablo_Iglesias_@ahorapodemos@iunida. Porque fueron, somos. pic.twitter.com/BvGVxPBGqv — Tristan Meyer H (@Tristan_MeyerH) 30 de mayo de 2018

Visiblemente consternado con la contestación, Pablo Iglesias respondió con la lectura de cuatro desgarradores testimonios de otras tantas víctimas del presunto torturador, después de lo cual el ministro Zoido mantuvo su actitud. "Si todo lo que aquí acaba de relatar estuviese recogido en una sentencia, que sepa usted que no hay aquí ningún diputado de esta Cámara que pudiera pensar que no solo no era merecedor de la condecoración, sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley", replicó Zoido, incurriendo en un cuestionamiento de los testimonios de las víctimas que generó una notable indignación en la bancada del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

En su réplica, Iglesias le dijo a Zoido que "usted probablemente no siga mucho tiempo en este Ministerio, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido". Así, el secretario general de Podemos hacía referencia a un posible cambio de Gobierno derivado de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, que se debatirá en los dos próximos días.

El ministro Zoido ha rechazado retirar la condecoración al torturador 'Billy el Niño', despreciando los testimonios de sus víctimas. El PP vuelve a amparar a los criminales del franquismo. Vergüenza. pic.twitter.com/qPwPzAQpR0 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 30 de mayo de 2018

La intervención de Iglesias ha sido aplaudida por sus compañeros de grupo y por las presuntas víctimas de 'Billy el Niño', que se encontraban presentes y reunidas en la tribuna de invitados.

En 2013, una jueza argentina dictó orden internacional de búsqueda y captura contra 'Billy el Niño' y otros cuatro antiguos miembros de la policía franquista por un delito de torturas cometido contra trece personas en los últimos años de la dictadura. Sin embargo, en 2014 la Audiencia Nacional de España rechazó su extradición argumentando que estos delitos estaban prescritos.