FOTO: Un muerto tras estrellarse una avioneta en el sudeste de Nueva York

Un accidente de avioneta tuvo lugar este miércoles en una calle residencial de Long Island, en el sudeste de Nueva York, reporta NBC. Una persona ha fallecido, no obstante, no se sabe aún si se trata del piloto o de alguien que se encontraba en tierra. Las autoridades tuvieron que luchar contra las llamas ocasionadas por el siniestro, que no alcanzaron a las casas o a infraestructura del lugar.