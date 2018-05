Ronaldo deberá elegir entre una multa millonaria o ir preso

Cristiano Ronaldo realiza un nuevo intento de llegar a un acuerdo con la Hacienda española para evitar la pena de cárcel y cerrar la investigación. El futbolista propuso pagar 14 millones de euros a la Hacienda Pública, que lo acusa de defraudar al fisco en 14,7 millones de euros, pero su oferta fue denegada. Finalmente, sumando multas, costas e intereses, la suma a afrontar alcanza los 28 millones de euros.

El Real Madrid no brindará ayuda

En ese sentido, el portugués tiene dos opciones: pagar la sanción antes del 15 de junio o afrontar un juicio después del Mundial. En el peor de los escenarios, el jugador se arriesgaría a una petición de no menos de 8 años de prisión. Esa es, por ejemplo, la pena que la Fiscalía pidió para el exfutbolista Xabi Alonso por un presunto fraude pero mucho menor.

Por su parte, el Real Madrid ya le ha dejado en claro a Ronaldo que no se hará cargo del coste del supuesto fraude. Según reporta AS, los motivos de la institución son de índole ético, ya que no servirían de ejemplo en futuros casos similares.

En junio del año pasado la estrella del club blanco fue acusado de crear, supuestamente, una estructura societaria para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen. El delito fue llevado a cabo de forma "voluntaria" y "consciente" entre 2011 y 2014, según la denuncia.