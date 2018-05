Tras el triunfo de Trump, Merkel le dijo a Obama que se sentía obligada a postularse nuevamente

La canciller alemana Ángela Merkel le dijo a Barack Obama que se sentía obligada a postularse para otro mandato debido a la elección de Donald Trump, con el fin de defender el orden liberal internacional. Este hecho fue revelado en el libro 'The World as It Is', escrito por Ben Rhodes, viceasesor de Seguridad Nacional del expresidente Obama.

El libro se publicará la próxima semana, pero el diario The New York Times tuvo acceso al mismo. Según unos fragmentos publicados por el medio, durante su último encuentro con Obama, Merkel "tenía lágrimas en sus ojos". "Ella está completamente sola", comentó entonces Obama, según el exfuncionario de la Casa Blanca.

El libro también describe las interacciones del exmandatario de EE.UU. con otros líderes mundiales tras el triunfo de Trump en las presidenciales. De acuerdo con The New York Times, el primer ministro japonés Shinzo Abe se disculpó por incumplir el protocolo al reunirse con el magnate en la Torre Trump en Manhattan después de las elecciones. Asimismo, Obama, según Rhodes, instó al primer ministro canadiense Justin Trudeau, a asumir un papel más explícito al defender los valores que compartían.