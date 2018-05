Argentina: Macri veta la ley de emergencia tarifaria

El jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, anunció este jueves por la mañana que el presidente Mauricio Macri vetó la ley que se había aprobado unas horas antes en la Cámara de Senadores, la cual planteaba límites a los aumentos en las tarifas de muchos servicios.

La legislación, que fue impulsada desde la oposición política y conllevó intensos debates parlamentarios, estuvo acompañada de manifestaciones sociales en distintos puntos del país. La más importante de estas protestas tuvo lugar frente al Congreso local, cuando el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, con la intención de presionar a los legisladores.

Sin embargo, el Gobierno había anunciado en más de una oportunidad que en caso de aprobarse la ley que limita los aumentos, el presidente anularía la sanción, acudiendo a una de sus facultades constitucionales del sistema presidencialista, pero asumiendo el costo político que ello conlleva.

"No respeta el marco constitucional"

"La ley ya está vetada", aseguró Peña en rueda de prensa, argumentando que "no respeta el marco constitucional". Asimismo, añadió: "Como lo han dicho muchos gobernadores, incluso de la oposición, no es facultad del Congreso fijar tarifas, va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir".

Por otro lado, el político oficialista aseguró que muchos de los legisladores que votaron a favor de la ley, en privado le habrían consultado: "Obviamente van a vetarla, ¿no? Porque esta ley no puede seguir adelante". Y argumentó la determinación presidencial: "Si se promulgaba la ley que ellos votaron, iban a llevar a la quiebra a sus empresas provinciales".

En cuanto a cómo afecte en la opinión pública el veto que garantiza el aumento de los precios en Argentina, Peña aseguró que "Cambiemos —partido gobernante— va a ganar en 2019", año en que se disputarán las próximas elecciones presidenciales. Desde que se aprobó la ley, hasta que Macri la rechazó, pasaron menos de cinco horas.

Reacciones

Mientras tanto, la determinación del Ejecutivo se convirtió en tendencia rápidamente en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones negativas en los usuarios argentinos.

Cuándo fue comunicada la sanción de la ley al ejecutivo? Cómo vetó antes de que llegara? La comunicación por encima de los procesos legales. #EmergenciaTarifaria#Veto — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 31 de mayo de 2018

Por lo pronto, resta por ver cómo responderá la oposición a la decisión del mandatario.

Más información, en breve.