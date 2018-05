Trump afirma que no despidió a Comey por la investigación del FBI sobre Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no despidió como director del FBI a James Comey por la investigación que ese organismo realizó sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas. "No es que tenga importancia, ¡pero no despedí a James Comey por Rusia! ¡A los corruptos medios de comunicación principales les encanta insistir en esa historia, pero saben que no es verdad!", ha escrito el mandatario a través de su cuenta personal en Twitter.