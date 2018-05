VIDEOS: Las canciones que amenizarán el Mundial de Rusia 2018

En ruso, español o ruso, hasta el momento los temas para la Copa del Mundo reciben más críticas que elogios.

Se aproxima la fiesta futbolística más grande, para la que debemos esperar cuatro años. Pero, ¿qué es una fiesta sin buena música? Las canciones que acompañan a cada Mundial inyectan dosis de alegría y fanatismo entre los espectadores.

A continuación, repasamos las melodías que sonarán en Rusia 2018 y algunas de las más recordadas de torneos anteriores.

Rusia 2018

Uno de los primeros temas oficiales en anunciarse fue 'Equipo 2018', pieza musical de electrónica y rap de las estrellas de la música rusa Polina Gagárina y Egor Kreed. Sin embargo, meses después de su lanzamiento la canción no ha logrado trascender.

'Colors', del artista del momento Maluma y Jason Derulo, es otro tema que matizará el certamen, pero la barra está tan alta que las críticas han sido más que los aplausos.

La uruguaya Natalia Oreiro también se animó a ponerle música al certamen con 'United by Love', que interpreta en inglés, español y ruso. No sorprende que lo haya hecho, ya que la actriz y cantante es particularmente famosa en Rusia desde que interpretó la telenovela 'Muñeca brava', a finales de la década de 1990.

El tema oficial del torneo viene de las voces del cantante de reguetón Nicky Jam, el actor norteamericano Will Smith y la artista albana Era Istrefi, encargados de ponerle ritmo al campeonato con 'Live It Up'. La FIFA informó en un comunicado que el tema será interpretado en la final del Mundial, que se celebrará el 15 de Julio.

Las más recordadas

Francia 1998

Ni los reacios al fútbol pudieron escapar a 'La copa de la vida', del puertorriqueño Ricky Martin. El tema oficial del Mundial de Francia 1998 supuso la consolidación internacional del intérprete y, para los entendidos en la materia, no ha habido una canción mejor para una Copa del Mundo de fútbol.

Alemania 2006

No siempre las canciones oficiales son las que más pegan, como se evidenció en el Mundial de Alemania 2006. Aunque la canción que la FIFA escogió fue 'El tiempo de nuestras vidas', interpretada en inglés y en español por Il Divo y la cantante norteamericana Toni Braxton, fueron Shakira y el haitiano Wyclef Jean quienes encendieron la fiesta con 'Hips Don’t Lie'. Esos artistas interpretaron en vivo la versión 'bamboo' del tema durante la ceremonia de clausura.

Sudáfrica 2010

Cuatro años después, Shakira lo volvió a hacer, aunque esta vez de forma oficial. Su inolvidable 'Waka Waka' fue el tema perfecto para la primera Copa del Mundo que se desarrollaba en el continente africano, en 2010. El video de esta canción fue el más visto en YouTube ese año.

También sonó en tierras africanas y en todo el mundo 'Wavin' flag', interpretada por el canadiense originario de Somalia K’naan y el español David Bisbal. Justamente, España alzó la copa ese año: ¿un presagio?

Brasil 2014

Fue una intensa disputa musical por llevarse los aplausos. La Copa del Mundo regresaba a Sudamérica luego de 36 años —después de Argentina 1978— y las estrellas de la música latina pusieron toda la carne en el asador. Al final, Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte coronaron con 'We Are One', canción oficial del torneo de ese año, interpretada en español, inglés y portugués.

La medalla de plata ese año se la llevó Shakira quien, junto con el brasileño Carlinhos Brown, plasmaron el espíritu futbolístico en 'La La La'.

Un poco de historia

Los mundiales se llevan a cabo desde 1930, pero no fue hasta Chile 1962 cuando por primera vez se acompañó el evento con una canción especial. La banda chilena de jazz y rock The Ramblers fue la encargada de crear e interpretar 'El rock del Mundial', una canción con para motivar a la selección anfitriona. Aunque no se reconoció como oficial, funcionó como una especie de himno del campeonato y marcó el inicio de la historia musical en los mundiales de fútbol.

Fernando Terranova