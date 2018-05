¿Rusia detrás del asesinato de Bábchenko? La acusación de Kiev que deja más preguntas que respuestas

La Policía ucraniana informó sobre el asesinato del periodista ruso Arkadi Bábchenko el pasado 29 de mayo, afirmando que fue ultimado a tiros en el portal de su casa. No obstante, al día siguiente el periodista acudió, sano y salvo, a una rueda de prensa del Servicio de Seguridad de Ucrania, en la que se anunció que el simulacro de su asesinato formaba parte de una operación especial. Kiev afirmó que el crimen de Bábchenko realmente se estaba preparando y acusó a los servicios secretos rusos de encargarlo. No obstante, la información disponible genera más preguntas que respuestas.

¿No se podía detener al organizador antes y evitar el montaje?

El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Víctor Gritsak, anunció que los que encargaron el asesinato de Bábchenko planeaban matar a otras 30 personas, y es por eso que hacía falta realizar este montaje.

"Para llevar al punto final el hecho del encargo y de la realización del mismo, y después obtener de la persona que hizo el encargo la lista de 30 personas, había que fingir el simulacro", informaron en la Fiscalía General de Ucrania.

Aunque las autoridades ucranianas afirman que la lista de hecho fue obtenida, esto contradice las palabras de Gritsak, quien dijo en la rueda de prensa que conocían solo "algunos apellidos" de las posibles víctimas.

Tampoco está claro por qué las autoridades ucranianas esperaban que los que encargaron el asesinato entregarían al organizador la lista completa al día siguiente. ¿O acaso estaban dispuestos a ocultar la verdad durante mucho tiempo?

De izquierda a derecha: el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Gritsak, el periodista Arkadi Bábchenko y el fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko. / Valentyn Ogirenko / Reuters

¿Por qué el expediente de Bábchenko entregado al asesino tenía una foto antigua de su pasaporte?

El periodista contó que en el expediente que el organizador del asesinato había entregado el asesino estaba la foto de su pasaporte (que obtuvo en 1999) utilizándolo como un argumento para acusar a Rusia, ya que esta fotografía solo la tienen en la oficina de pasaportes.

El Servicio de Seguridad de Ucrania mostró este expediente, que incluía una foto en blanco y negro (parecida a una de pasaporte) y tres en color. ¿Qué sentido tenía incluir la foto vieja que difícilmente habría ayudado al asesino? Y si lo hubieran hecho los servicios rusos, ¿para qué incluir la foto que inevitablemente habría indicado su posible participación?

¿Por qué la mayor parte del expediente fue sacado de fuentes públicas?

Otro detalle que llama la atención es que la mayor parte de la información del expediente proviene de fuentes públicas. Por ejemplo, la biografía de Bábchenko repite casi por completo la página que figura en Wikipedia. Los teléfonos rusos y datos bancarios son copiados de sus publicaciones en las que pedía donaciones, mientras que la información sobre las subdivisiones militares en las que sirvió, fue tomada de su perfil en el página rusa Odnoklassniki.

La única información que no era pública son los números de su pasaporte nacional y extranjero, y su lugar de residencia en Moscú. No obstante, el documento no contiene datos sobre su dirección en Kiev ni sus teléfonos ucranianos.

¿Por qué fueron encargados varios crímenes diferentes a una persona?

Las autoridades ucranianas afirmaron que el organizador del asesinato, identificado como Guerman B.L., además de matar a 30 personas tenía que organizar unos escondites con armamento en el territorio de Ucrania. Según el abogado Yevgueni Solodko, Borís Guerman es el director ejecutivo de la compañía Shmaiser, "la única empresa no estatal de fabricación de armamento" en Ucrania. Aunque este dato podría explicar por qué fue elegido para organizar los escondites, no queda claro por qué también tenía que organizar 30 asesinatos, ya que al parecer son dos crímenes no relacionados entre sí.

Detención de Borís Guerman, el supuesto organizador del intento de asesinato de Arkadi Bábchenko / YouTube / Служба безпеки України

¿Por qué Ucrania decidió que los servicios secretos rusos están detrás del asesinato?

A pesar de toda la información que las autoridades ucranianas hicieron pública, todavía no se ha revelado ningún argumento convincente que apoye las acusaciones sobre la supuesta participación de los servicios rusos. El detenido Guerman tampoco ha admitido haber colaborado con Rusia.