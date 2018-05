¿Cuál fue el motivo de la sorpresiva renuncia de Zidane al Real Madrid?

La inesperada dimisión de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid tuvo una razón principal: el equipo "necesita otro discurso y otra metodología de trabajo".

En rueda de prensa ofrecida en la tarde de este jueves para dar a conocer la noticia, Zidane asomó la posibilidad de que su despedida pueda "ser un hasta luego" y ratificó su deseo de permanecer cerca del Real Madrid "durante toda la vida".

El retiro del francés ocurre después que el equipo alcanzara tres Champions consecutivas; la última, ganada el pasado sábado. De los 13 títulos disputados en sus dos años y medio al frente del club, Zidane consiguió nueve.

"No es un día triste para mí", concluyó el técnico y ex futbolista, tras asegurar que aún no había hablado personalmente con los jugadores, de quienes dijo que "no han tenido nada que ver" con su decisión de renunciar.