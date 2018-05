Un cura en el Congreso de Argentina: El aborto "es promovido por el FMI" (VIDEO)

El sacerdote argentino José María Di Paola, conocido como el padre Pepe, afirmó este jueves ante la Cámara de Diputados del Congreso de su país, que el aborto es "promovido" por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la última jornada de audiencias públicas, antes que se someta a votación en el hemiciclo el tema del aborto legal en territorio argentino, el cura dijo que en los documentos de fundación del FMI "encontramos los mismos argumentos que hoy se utilizan en Argentina".

Padre Pepe sobre la interrupción voluntaria del embarazo: "Aborto es sinónimo de FMI. Este genocidio fue promovido por el FMI" pic.twitter.com/SURz3VRFoX — El Destape (@eldestapeweb) 31 de mayo de 2018

"Aborto es sinónimo de FMI, le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan", enfatizó.

Di Paola agregó que "no es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve el aborto en todo el mundo: el FMI", en relación a que este año, que se discute el tema del aborto en el Congreso, el presidente Mauricio Macri anunció que negocia un acuerdo con ese organismo.