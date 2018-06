Exjefe del Mossad: Netanyahu ordenó preparar en 2011 un ataque contra objetivos nucleares de Irán

En 2011, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército que preparara un ataque contra Irán en tan solo dos semanas, acción que habría desencadenado una guerra abierta, según admitió el exjefe del Mossad, Tamir Pardo, en una entrevista con el programa de investigación 'Uvda' de Keshet TV.

Netanyahu instruyó al entonces jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Benny Gantz, para que preparara a los militares con el objetivo de llevar a cabo un ataque contra Irán dentro de los 15 días posteriores a la orden, según Pardo. El ataque iría dirigido contra las instalaciones nucleares de Irán, lo que, en opinión del exjefe de Inteligencia, "sin duda" habría sido equivalente a la decisión de ir a la guerra contra Teherán, recogen medios israelíes.

"Consulté a todos para entender quién está autorizado a comenzar una guerra"

El exfuncionario está convencido de que la orden no fue "un simulacro", ya que cuando el primer ministro "te dice que inicies el proceso de cuenta atrás, sabes que no está jugando contigo", aseguró Pardo, recalcando que "estas cosas tienen una enorme importancia".

Pardo, que había ocupado el cargo ese mismo año, no estaba seguro de la idea, e incluso intentó averiguar si el primer ministro tenía autoridad para ordenar la acción.

"He hablado con anteriores jefes del Mossad. He hablado con asesores legales. Consulté a todos los que pude consultar para entender quién está autorizado a dar instrucciones sobre la cuestión de comenzar una guerra", señaló el exjefe del Mossad, que explicó que quería "estar seguro" de que si "sucediera algo incorrecto, incluso si la misión fracasaba", no habría "una situación en la que llevara a cabo una operación ilegal".

Pardo incluso contempló renunciar si la situación se acercaba demasiado al punto de no retorno, pero la idea de atacar las instalaciones nucleares iraníes fue finalmente descartada, después de que tanto Pardo como Gantz se opusieran al plan de Netanyahu.

Si bien los rumores sobre los planes de Tel Aviv de atacar a Irán en los primeros años de esta década circulaban desde hacía hace años, solo fueron reconocidos oficialmente en 2015 por el exministro de Defensa Ehud Barak.

Las actuales revelaciones se producen un día después de las nuevas declaraciones de Netanyahu, que prometió "seguir atacando" objetivos iraníes en Siria.