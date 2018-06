EE.UU. estudia el despliegue del sistema de defensa antisimisiles THAAD en Alemania

EE.UU. está estudiando la posibilidad de desplegar su sistema de defensa antimisiles THAAD en Alemania, informa Reuters. Según sus fuentes, el país norteamericano ya ha mantenido conversaciones preliminares con los militares alemanes sobre la instalación del sistema en la base aérea de Ramstein, en el suroeste del país. En esta base se encuentran las sedes de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Europa y del Mando Aéreo Aliado de la OTAN.

Aunque el motivo oficial sería la necesidad de reforzar la seguridad de Europa ante la supuesta amenaza iraní, este paso aumentaría las tensiones con Rusia, que se opone firmemente al despliegue de sistemas de defensa antimisiles estadounidenses en Europa.

"Sería un mensaje político más a los europeos de que nos tomamos en serio la defensa de nuestros aliados", ha comentado una fuente militar estadounidense citada por Reuters. "La evaluación inicial es que Alemania, con gran nivel de probabilidad, no tendría problemas con el despliegue del THAAD", ha agregado la fuente.

"Actualmente no hay planes para emplazar sistemas THAAD en Alemania. No hablamos de posibles planes militares futuros, ya que no queremos desvelar nuestras intenciones a potenciales adversarios", ha dicho el portavoz del Pentágono, Eric Pahon. "Alemania sigue siendo uno de nuestros socios más cercanos y uno de nuestros aliados más fuertes", ha agregado.