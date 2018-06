Guerra comercial: México quiere "pegar donde más duele" a EE.UU.

El Gobierno mexicano anunció este jueves en un comunicado su rechazo a la decisión de EE.UU. de imponer aranceles al acero y aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión Europea (UE), y afirmó que responderá añadiendo impuestos a diversos productos estadounidenses, como los aceros planos. Asimismo, la medida de Peña Nieto también incluye diversos alimentos, como "piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos".

Aunque el texto de la Secretaría de Economía no brinda mayores detalles o un listado específico sobre todos los productos implicados, se manifiesta que los aranceles que imponga México serán "hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación" estadounidense. A su vez, aclaran que la posición mexicana estará vigente hasta que EE.UU. revierta su política impositiva, que afecta al país vecino. "México reitera su postura en contra de medidas proteccionistas que afectan y distorsionan el comercio internacional de mercancías", dice el documento.

"Es un movimiento de piezas de ajedrez"

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Ramón Beltrán, opinó: "Creo que la respuesta contundente del Gobierno de México tiene que ver en pegar donde más duele", cita Aristegui Noticias. Asimismo, agregó: "Es un movimiento de piezas de ajedrez".

Por otro lado, Beltrán consideró: "Habría que buscar en dónde podemos hacer sentir que estamos molestos, y ese tipo de aranceles en esos productos es donde se toca y se pone el dedo en la llaga". A su vez, manifestó su desagrado por este tipo de medidas, las cuales entiende que son utilizadas para ejercer presión para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): "Nosotros no vamos a participar en ese juego, pues el TLCAN es una cosa y la Sección 232 —referente a aranceles— es otra".

Según el entrevistado, el mayor perdedor en esta disputa será EE.UU., ya que la UE también "está tomando cartas en el asunto". Por último, concluyó: "Estados Unidos produce mucho aluminio pero también compra en muchas partes del mundo. Entonces no entendemos la iniciativa que tiene Donald Trump para su industria, parece que no habla con ella y no la está entendiendo".