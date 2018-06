Trump: "No me gustó el encuentro de Lavrov con Kim Jong-un"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó este viernes su disgusto por la reunión que sostuvo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"No me gustó la reunión rusa ayer. Me pregunté cuál podría ser el objetivo de eso", dijo Trump, quien sin embargo consideró que la reunión podría ser algo "positivo".

El mandatario hizo esa declaración luego de recibir al general Kim Yong-chol, alto oficial de Corea del Norte, quien le entregó a Trump una misiva de parte de Kim.