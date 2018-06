Nueva tragedia en el fútbol: Muere mientras dormía un jugador británico de 18 años

Ryan Evans, delantero del club de fútbol inglés Mansfield Town, ha fallecido a los 18 años, informa la página oficial del equipo. El joven futbolista fue encontrado muerto en su casa.

Evans era el capitán del equipo sub-18 del club. Días antes de su muerte, había aceptado formar parte del conjunto sub-21 del Mansfield Town para la próxima temporada.

#Mansfield Town Football Club is deeply saddened to learn of the passing of 18-year-old striker Ryan Evans.https://t.co/hLcoiou7yopic.twitter.com/5e6ihtlNnr — Mansfield Town FC (@mansfieldtownfc) 1 июня 2018 г.

"Todos lamentamos desesperadamente esta noticia y enviamos nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Ryan en este momento tan triste", afirmó su entrenador, Jamie McGuire. "Como jugador, Ryan era un líder fantástico, siempre dispuesto a aprender y tenía un entusiasmo infinito para hacer lo mejor que podía".

El presidente del club, Stuart Turner, señaló que la muerte de Ryan está siendo investigada pero hasta el momento no se sabe de circunstancias sospechosas, reseña el portal Leicestershire Live. "Estamos esperando que concluya una investigación, pero he estado en contacto con su familia y me dijeron que murió mientras dormía en su casa", indicó Turner.

"Sea un problema cardíaco no detectado o no, no estamos seguros, y tendremos que esperar a obtener más información", destacó el presidente del club.

Se trata de la quinta muerte de un futbolista desde marzo.