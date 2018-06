Seúl mantiene el principio de los tres 'no' respecto a Pionyang

"No al colapso de Corea del Norte, no a la unificación debido a la absorción, y no a las aspiraciones de unificación a través de medidas artificiales": así lo proclamó el ministro de Defensa surcoreano, Song Young Moo, en la conferencia internacional Diálogo de Shangri-La en Singapur sobre seguridad en la región de Asia y el Pacífico, recoge la agencia TASS.

Además, sostuvo que la situación en Corea del Norte se mueve hacia la desnuclearización.