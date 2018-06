Putin firma la ley de contramedidas a las sanciones antirrusas de EE.UU. y sus aliados

El presidente Vladímir Putin ha firmado la ley de contramedidas a las sanciones antirrusas.

La ley sobre las medidas (contramedidas) a las acciones inamistosas de EE.UU. u otros Estados extranjeros fue adoptada por la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) el 22 de mayo y aprobada por el Consejo de la Federación (Cámara Alta) el pasado 30 de mayo.

Según el documento, el presidente ruso puede prohibir o detener temporalmente la colaboración internacional con los países inamistosos así como con organizaciones que "directa o indirectamente" se encuentren bajo la jurisdicción de países inamistosos.

Asimismo, la ley permite prohibir o limitar la importación y exportación de mercancías o materias primas por parte de las organizaciones que estén bajo jurisdicción de países inamistosos. No obstante, estas medidas no deben afectar las mercancías vitalmente importantes que no tengan análogos en Rusia ni en otros países.

En caso de que las circunstancias que sirvan de motivo para las contramedidas desaparezcan, el Gobierno suprimirá las citadas medidas.

Las contramedidas son introducidas y suprimidas por el Gobierno de Rusia por decisión del presidente. Estas decisiones también pueden ser adoptadas por el presidente a partir de las propuestas del Consejo de Seguridad de Rusia.