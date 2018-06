FOTOS: Comienza en Lituania la fase activa de los ejercicios navales de la OTAN Baltops 2018

US-led ex #BALTOPS2018 started in Klaipeda, 🇱🇹. Among 40 ships from 14 #NATO countries + #PfP@SwedenNato are also @MarWojRP 🇵🇱 ships ORP: Dąbie, Wicko, Wdzydze, Gopło & ORP Kraków. 4K soldiers will conduct among others landing operation in Ustka @26MEU@USMC 🇺🇸#WeAreNATOpic.twitter.com/6O5wCU2baC