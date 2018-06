El nuevo presidente del Gobierno de España mantendrá la intervención financiera de Cataluña

José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación del recién elegido presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3 que los socialistas mantendrán de momento la intervención de la economía de Cataluña hasta que se "normalice" la situación en la comunidad autónoma.

El político ha reiterado que para conseguir el apoyo de los partidos independentistas catalanes –Partido Demócrata europeo de Cataluña (PDeCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– para aprobar la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy no realizaron ninguna negociación, porque "para echar a Rajoy no había que hacer ningún esfuerzo". Según Ábalos, el asunto de los políticos catalanes presos no se puso sobre la mesa, y tan solo el portavoz de PDeCat, Carles Campuzano, pidió que se "deje paso al diálogo".

No obstante, el secretario de organización del PSOE sí reconoce un pacto con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para "aprobar el presupuesto, y el partido cumplió aprobándolo". El PNV había conseguido durante la negociación de las cuentas públicas con el Partido Popular de Rajoy importantes beneficios para su región y no quería que un cambio de Gobierno echara por tierra sus esfuerzos.