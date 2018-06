Contra los femicidios, el FMI y por el aborto legal: Argentina vuelve a gritar #NiUnaMenos

Este 4 de junio miles de argentinas marcharán por las calles de todo el país para volver a gritar 'Ni Una Menos' como sucedió por primera vez hace tres años, el 3 de junio de 2015. La movilización principal se llevará a cabo en Buenos Aires desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional.

Además de protestar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, que tiene su ejemplo más brutal en el femicidio, este año también se sumará la consigna por el aborto legal y contra el acuerdo que el Gobierno está impulsando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el acto, además, por primera vez leerán el documento representantes de la comunidad trans, una mujer migrante, una afrodescendiente y una trabajadora del subterráneo de Buenos Aires recientemente golpeada por la policía en el marco de una protesta.

La agenda del 2018

La inclusión del reclamo por el aborto legal en esta jornada se inscribe en el debate que se está dando en el Congreso argentino donde, el próximo miércoles 13, la Cámara de Diputados deberá votar a favor o en contra de una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Durante casi dos meses se realizaron audiencias en las que expusieron casi 700 personas argumentando por una u otra posición.

Por eso, una de las propuestas para esta movilización es que quienes participen lleven el pañuelo verde que representa la lucha por este derecho en Argentina.

Esta es la foto de Rosario hoy, a tres años del primer #NiUnaMenos. Nosotras ya ganamos. Ahora la pelota está en el Congreso. Legislar para el 2018 o seguir en 1921. #AbortoLegalYapic.twitter.com/710FdtpiGx — conurbana🧜🏽‍♀️ (@florencialcaraz) 4 de junio de 2018

Además, como ha venido haciendo el movimiento de mujeres, incorporó demandas relacionadas con la situación económica y social. Es allí que se enmarca el rechazo al acuerdo recientemente impulsado por el presidente Mauricio Macri con el FMI.

El planteo de este reclamo está relacionado con que las medidas de ajuste económico que exige la entidad monetaria a cambio de prestar dinero, afectarán mayoritariamente a las mujeres. Esto se vincula con el concepto de "feminización de la pobreza" que da cuenta de ese fenómeno social.

Tal como explicó la politóloga Florencia Freijo en su cuenta de Instagram, el 70% de las mujeres a nivel mundial son pobres y en Argentina un 45% son el principal sostén del hogar, sin embargo triplican a los varones en el índice de desempleo.

La cobertura mediática

De cara a la cuarta movilización por #NiUnaMenos el portal SOLO Comunicación analizó como evolucionó el tratamiento de la violencia de género en los dos principales diarios del país: Clarín y La Nación. Para eso se tomaron como referencia los años 1998, 2008, 2015 (cuando se realizó el primer #NiUnaMenos) y los primeros cuatro meses de 2018.

En este sentido los resultados del estudio son contundentes. Mientras en 1998 entre ambos medios de comunicación hubo apenas tres artículos sobre la temática, en 2015 pasaron a 396 y solo en el primer cuatrimestre del año en curso fueron 569. Por su parte, los conceptos utilizados también cambiaron pasando de hablar de "crimen pasional" a "femicidio".

De hecho, este último no fue utilizado ni una sola vez en 1998 y 2008. Recién en 2015 aparece 215 veces y en 2018 lo hizo hasta ahora en 239 ocasiones.

Los resultados son contundentes: en 1998 se encontraron sólo 3 notas con eje en la temática (violencia machista, a partir de la búsqueda de esos términos); en apenas un cuatrimestre de 2018 hubo 569. #NiUnaMenos#3Jpic.twitter.com/EFOMByGDaw — SOLO (@solocomunica) 3 de junio de 2018

"No hay manera de solucionar un problema si no se habla de él. No hay manera de abordarlo si la comunicación, si la información, no utiliza los términos correctos", sostiene el informe. "Con el #NiUnaMenos no nació un problema, creció una lucha. Y con ella, la necesidad de llamar a las cosas por su nombre", concluye.

Santiago Mayor