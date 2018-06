Rajoy anuncia que deja la presidencia del Partido Popular

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que deja la Presidencia del Partido Popular (PP) y ha propuesto un próximo congreso extraordinario del partido en el que se decidirá quien será el nuevo líder de la formación conservadora. "Es lo mejor para mí, para el PP y para España", ha explicado Rajoy.

"Propongo una Junta Directiva para convocar un congreso que abra una nueva etapa en nuestro partido con una nueva dirección", señaló el expresidente, que también aseguró que cumplirá con sus funciones "hasta que elijáis a la persona que me vaya a sustituir, y lo haré con prudencia, no plantearé cambios en el partido ni en los grupos parlamentarios porque eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia, si quiere".

En un discurso dirigido principalmente a la militancia del PP y a sus colaboradores más cercanos, Rajoy ha puesto en valor la trayectoria política de su formación política. "Hemos defendido la unidad de España, mientras otros hablaban, con prudencia y con firmeza. Nos han dado lecciones desde todas partes, pero hemos sido nosotros los que tomamos las decisiones", defendió, puntualizando que ""Hoy la visión de España es exactamente la contraria de cuando llegamos nosotros al Gobierno".

El expresidente también ha criticado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que "estamos ante un Gobierno con una debilidad extrema" y señalando que la moción de censura que le apartó del poder "solo ha sido una excusa" para que sus oponentes políticos lograran "sus propósitos con una ambición atropellada".

Rajoy se despidió emocionado, entre aplausos, poco después de recordar que "ahora toca mirar al futuro. Seguimos siendo el primer partido de España, contamos con mayoría absoluta en el Senado, tenemos dirigentes preparados y por tanto no hay motivo para el desánimo".

La primera moción de censura que prospera en España

La moción de censura que ha terminado con el mandato del Partido Popular (y que ha precipitado, como una derivación posterior, el cese de Rajoy al frente del PP) fue presentada por el PSOE tan solo un día después de que se conociese la sentencia del caso Gürtel, el pasado 25 de mayo, en la que fueron condenadas 29 de las 37 personas acusadas inicialmente, y que también condena al PP como partícipe a título lucrativo al pago de 245.000 euros.

El tribunal consideró acreditado que la formación dirigida por Rajoy se financió de manera ilegal desde su creación en el año 1989, manejando una contabilidad B al margen de la oficial. Los hechos que abarca la sentencia se produjeron entre los años 1999 y 2005.

La moción de censura presentada por Pedro Sánchez prosperó con el apoyo de la mayoría de la Cámara. A favor votaron los diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Esquerra Republicana de Catalunya , del Partido Demócrata europeo de Catalunya, del Partido Nacionalista Vasco, de Compromís, de Euskal Herria Bildu y de Nueva Canarias, consiguiendo un total de 180 escaños de los 350 que componen la Cámara legislativa española. Pedro Sánchez se convertía así en el primer presidente que llega al cargo en España a través de una moción de censura.