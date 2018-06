Despiden a la asistente de la Casa Blanca que hizo el chiste sobre cáncer del senador McCain

La asistente de la Casa Blanca Kelly Sadler, quien hizo una broma sobre el delicado estado de salud del senador John McCain, fue despedida este martes.

El vocero de la Casa Blanca, Raj Shah, informó que Sadler ya no ocupa el cargo: "Kelly Sadler ya no está empleada en la Oficina Ejecutiva del Presidente", refiere el New York Times. La mujer había pedido disculpas a la hija del senador.

La polémica surgió después de que el mes pasado Sadler se refiriera de forma despectiva a la rotunda oposición de MacCain a nominación de Gina Haspel como directora de la CIA: "de todos modos está muriendo", dijo para restarle importancia al voto del republicano.