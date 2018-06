FUERTES IMÁGENES: Parapentista sufre un accidente y queda atravesado por el tronco de un árbol

Un buscador de emociones fuertes, Iván Krasovski, de 36 años, cayó de su motoparapente en una aldea de la provincia de Minsk (Bielorrusia) el sábado pasado y sufrió una trauma espeluznante, informan medios locales.

El parapentista aterrizó en un bosque y un pino perforó su hombro derecho, dejándole una herida de casi 10 centímetros de diámetro. Los rescatistas tuvieron que talar el árbol, aserrar la rama que lo atravesaba y llevarlo con ella a un hospital, donde la víctima fue operada para extraer el leño atrapado en su cuerpo.

Tras sobrevivir el accidente, el hombre parecía estar de buen humor y hasta en el hospital hacía bromas. "¡Soy Groot!", exclamó Krasovski, refiriéndose a un personaje de la serie 'Guardianes de la Galaxia', que tenía la forma de árbol viviente.

Según el mismo aventurero, en un primer momento no entendió lo que le había pasado. "Enseguida pensé que había caído suavemente. Todo está bien, creo, me dije. Ahora me levanto y sigo adelante", cuenta Krasovski, y entonces, agrega, sintió que algo lo "sostenía" y al echar un vistazo vio un tronco clavado en su brazo.

Por su parte, los médicos opinan que el hombre tuvo suerte, ya que no hubo daño vascular. En caso contrario, el piloto hubiera podido perder el brazo.