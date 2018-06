Rajoy tras su destitución: "Mi intención es abandonar la política de manera definitiva"

Un día después de anunciar que abandona la presidencia del Partido Popular (PP) y que estará al frente de la formación hasta que se celebre un congreso extraordinario en el que la formación elija a un nuevo líder, el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha declarado que su intención es "abandonar la política de manera definitiva".

En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena COPE, Rajoy ha afirmado que lleva "40 años en la vida política, no tiene sentido permanecer más tiempo aquí", aunque no ha aclarado si pretende permanecer en su escaño del Congreso de los Diputados o si volverá a su plaza de registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola.

Durante su intervención, ha abogado por la unidad del partido de cara a la elección de su sucesor: "Si se mantiene la unidad, las cosas van a salir bien". No ha querido valorar la posibilidad de que se produzcan una o varias candidaturas.

La reaparición de José María Aznar

Este martes reaparecía en un acto público el expresidente del Gobierno José María Aznar, en donde además de desvincularse por completo del Partido Popular, formación que dirigió durante 15 años, afirmó que es necesario reconstruir el centro derecha español. Rajoy ha replicado a estas palabras diciendo que "el centro derecha no hay que reconstruirlo, porque el partido de centro derecha es el PP".

Rajoy añadió que mantendrá lealtad a la persona que resulte elegida por su partido, en una clara referencia a la actitud de Aznar, que en los últimos años ha sido muy crítico con Rajoy, a quien él mismo designó como su sucesor, y con su partido, además de haberse postulado recientemente como un defensor de Ciudadanos, el nuevo partido de centro derecha español que le disputa el electorado al PP. Quizás por todo esto, Rajoy también quiso explicar qué es lo que le podría pasar a él si decidiera no ser leal: "correría el riesgo de que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio".