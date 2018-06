"No quiero ponerme sentimental, pero lo haré": Mourinho pronostica el Mundial de Rusia 2018

El técnico portugués, miembro del equipo de cobertura mundialista de RT, revela "con dificultad y sentimiento" su lista de favoritos para la Copa.

El legendario técnico portugués José Mourinho, dos veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y comentarista del Mundial de Rusia 2018 en el equipo de RT, revela su lista de favoritos para el máximo torneo futbolístico.

El extécnico del Real Madrid, el Chelsea y el Inter de Milán, y actual entrenador del Manchester United, ha trazado un pronóstico de las selecciones que, según él, avanzarán a las siguientes fases del torneo, no sin antes contrastar su conocimiento y experiencia con sus propias emociones.

"Es muy difícil... no quiero ponerme sentimental, pero tengo que hacerlo. Tengo sentimientos encontrados porque quiero que mis jugadores ganen, pero también quiero que se vayan de vacaciones", expresó Mourinho previo a revelar sus 16 favoritos.

Grupo A

Los uruguayos "tienen experiencia, grandes jugadores y la mentalidad correcta", afirmó Mourinho, resaltando que el partido "crucial" será el de Rusia contra Egipto. Su pronóstico:

Rusia (2.°) — Uruguay (1.°) — Egipto — Arabia Saudita

Grupo B

"Más tarde demostraré que soy totalmente portugués, pero terminaremos segundos en el grupo", señaló el estratega.

Irán — España (1.°) — Marruecos — Portugal (2.°)

Grupo C

Tras escoger al combinado galo "sin problemas", Mourinho realizó una "apuesta sorprendente" por el segundo lugar del grupo.

Perú — Francia (1.°) — Australia (2.°) — Dinamarca

Grupo D

El entrenador no titubeó en colocar a 'La Pulga' de primera, no así con el segundo lugar. "Este va a ser difícil, pero me inclino por un equipo africano", indicó.

Nigeria (2.°) — Islandia — Croacia — Argentina (1.°)

Grupo E

Mourinho no vio la necesidad de justificar a su primer favorito del grupo, y escogió a Suiza para la segunda posición. "Lo siento, Nemanja [Matić], pero necesitas unas vacaciones", expresó, refiriéndose a su pupilo serbio del Manchester United.

Suiza (2.°) — Brasil (1.°) — Serbia — Costa Rica

Grupo F

El actual campeón del mundo "tiene que ganar", afirmó el técnico, colocando por detrás al equipo azteca.

Suecia — México (2.°) — Alemania (1.°) — Corea del Sur

Grupo G

"¡Allá vamos!", expresó Mourinho al posicionar a los Tres Leones por encima de los belgas, a pesar del buen rendimiento de los Diablos Rojos. "¡Vamos Inglaterra!".

Túnez — Bélgica (2.°) — Panamá — Inglaterra (1.°)

Grupo H

"¡Vaya! Este grupo está bastante equilibrado", señaló el estratega.

Japón — Polonia (2.°) — Senegal (1.°) — Colombia

¿Acertó los pronósticos?

