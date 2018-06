VIDEO: Putin desvela por qué bebió vodka con Xi Jinping

El presidente ruso, Vladímir Putin, recordó en una entrevista con la Corporación de Medios de Comunicación de China cómo celebró su cumpleaños con el líder del país asiático, Xi Jinping.

Nos bebimos una copita de vodka cada uno

"El presidente Xi Jingping es el único líder mundial con el que he tenido la oportunidad de celebrar mi cumpleaños. Nunca antes las relaciones y el horario de trabajo permitieron celebrar mi cumpleaños con un socio extranjero. Con el presidente Xi Jinping lo celebramos", relató el mandatario agregando que "la celebración fue muy sencilla".



"No voy a ocultar nada, espero que no se enfade conmigo por eso. Nos bebimos una copita de vodka cada uno, cortamos un poco de embutido después de terminar el trabajo", reveló Putin, que cumple años el 7 de octubre.