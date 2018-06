Secretaria general de la FIFA: "Otorgarle el Mundial 2018 a Rusia fue la decisión correcta"

La secretaria general de la FIFA elogia la organización del campeonato desde la ciudad rusa de Vladímir una semana antes de que comience a rodar el balón.

La decisión de la FIFA de otorgar a Rusia la organización de la Copa Mundial este año fue la correcta, ha afirmado la secretaria general de la organización, Fatma Samoura, en la presentación del proyecto Vladímir es la capital cultural del Mundial 2018.

"Solo he pasado unas horas aquí [en Vladímir], pero me parece que con mucho gusto pasaría aquí un fin de semana. Puede que no sea muy correcto políticamente, pero el hecho de haber optado por Rusia a la hora de designar el país que celebra la Copa del Mundo fue una decisión correcta", ha dicho Samoura una semana antes de que arranque el campeonato. La elección del país anfitrión tuvo lugar el 2 de diciembre de 2010.

"Vladímir no es una de las 11 ciudades donde se celebren los partidos de la Copa Mundial, pero ustedes ya han hecho mucho para que la gente sienta el sabor del fútbol y del campeonato", ha agregado la secretaria general.