Casa Blanca: "Las organizaciones internacionales no determinarán la política comercial de EE.UU."

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha negado que las recientes decisiones arancelarias de EE.UU. signifiquen su divorcio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero ha defendido en primer lugar las abruptas políticas comerciales del presidente Donald Trump.

"Siempre estamos interesados en la OMC", afirmó el principal asesor económico presidencial. "[Hemos] presentado quejas en la OMC respecto a las prácticas comerciales chinas y de otras naciones, así que todavía estamos trabajando a través de ella", agregó este miércoles durante una rueda de prensa.

No obstante, subrayando que Trump ya lo ha dejado "muy en claro", Kudlow aseveró que "las organizaciones multilaterales internacionales no determinarán las políticas estadounidenses", según lo cita The Hill. "El presidente ha dicho esto muchas veces: 'En esto estamos sujetos a intereses nacionales, más que a cualquier otra cosa'", acotó.

El presidente estadounidense había calificado de "inaceptable" que existiera una desigualdad en las barreras comerciales impuestas por otros países en comparación con las estadounidenses. "EE.UU. ha realizado tratados comerciales tan malos durante tantos años que [ahora] ¡solo podemos ganar!", aseveró el mandatario este lunes.

El pasado viernes entraron en vigor en el país norteamericano impuestos del 25% a la importación de acero y del 10% a la de aluminio, decretados por el presidente Trump en marzo. Los aranceles afectan a varios socios comerciales de EE.UU. como México, Canadá, Japón y la Unión Europea, que en respuesta impondrá aranceles a Washington a principios de julio.