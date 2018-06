Habla otra de las víctimas del hombre que prendió fuego a una mujer en Perú

Aunque la muerte de Eyvi Ágreda, el pasado fin de semana, conmocionó a Perú, poco se ha hablado de otras 10 víctimas del mismo agresor que aún permanecen recluidas en centros de salud.

Carlos Hualpa, quien confesó haber rociado gasolina a Ágreda para después prenderle fuego, también lesionó con su acto criminal a Karín Enríquez Alvarado, actualmente internada en el Hospital Militar por quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo derecho, la espalda y la pierna derecha, refiere El Comercio.

"Yo ahorita estoy en la etapa de regeneración de la piel, con rehidratación para que baje la temperatura de mi brazo", dijo la mujer, que se encontraba a bordo de la unidad de transporte público en la que ocurrió la agresión de Hualpa.

Sin embargo, el drama no termina allí. Enríquez Alvarado reclamó que ha habido retrasos en la asesoría legal por parte de la Fiscalía para denunciar al agresor, y que no ha podido pagar su tratamiento mediante el seguro porque la empresa no cubre ese tipo de emergencias. Su esposo, un funcionario de la Fuerza Armada, es quien ha sufragado los gastos.

La mujer, que tiene cuatro hijos, contó a La República cómo terminó siendo víctima colateral del ataque perpetrado por Hualpa, la noche del 24 de abril pasado. De acuerdo a su narración, el agresor abordó el bus con una indumentaria sospechosa y, después de un rato, avanzó por el pasillo para arrojarle gasolina a Ágreda.

"Eyvi Ágreda y yo estábamos sentadas juntas, ambas detrás del asiento del chofer. Yo iba al lado de la ventana y Eyvi en el pasillo. Cuando el bus ingresa a la Av. República de Panamá, el desconocido empieza a avanzar por el pasillo y le arroja la gasolina a Eyvi y le prende fuego. Todo fue una confusión, gritos, un gran alboroto. Recuerdo que casi me lancé del ómnibus, no sé cómo, pero creo que fui la última en salir", dijo.

Enríquez Alvarado aseguró que funcionarios del Ministerio de la Mujer acudieron a verla después del incidente para ofrecerle ayuda psicológica, pero que dos días más tarde le dijeron que no podían apoyarla más porque no la "habían atacado directamente".

Hualpa, por su parte, enfrenta cargos por delitos como feminicidio, lesiones graves y abandono de personas en peligro. "Todo ese conjunto real de delitos se suman y la pena obviamente va a llegar a la cadena perpetua", comentó el sábado pasado el abogado defensor, Mario Arriba, citado por RPP.