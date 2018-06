Pekín: EE.UU. no informó a China de su evacuación de diplomáticos por un supuesto ataque acústico

Estados Unidos no informó a las autoridades chinas de la evacuación de sus diplomáticos que supuestamente sufrieron un ataque acústico en la ciudad de Guangzhou, ha anunciado en una sesión informativa este jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, según TASS. Ha agregado que Pekín supo de esta situación a través de los reportes del diario The New York Times.

"Si realmente existe algún problema, esperamos que EE.UU. pueda comunicarlo de forma directa para que China adopte una actitud responsable y lo investigue", ha afirmado Hua al anotar que Pekín no ha encontrado ni causas, ni "siquiera pistas", sobre presuntos ataques deliberados a diplomáticos estadounidenses en suelo chino.