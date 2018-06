Putin: "No bloquearemos ninguna red social"

Unos blogueros preguntaron al presidente ruso sobre la libertad de Internet y los rumores que apuntaban a que el Gobierno podría bloquear el acceso a algunas redes sociales, entre ellas YouTube e Instagram.

Putin respondió que "no se bloqueará nada", pero mencionó la importancia de las cuestiones de seguridad.



"Entiendo la preocupación de los usuarios de las redes sociales, pero yo me preocupo por la seguridad de los rusos", dijo Putin recordando que los servicios especiales no pudieron rastrear en Telegram los mensajes del terrorista que preparaba un ataque en el metro de San Petersburgo.

Según el presidente, "prohibir es la solución más fácil, pero es una solución incorrecta". "Necesitamos avanzar en el camino de la innovación", dijo.