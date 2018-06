Putin: Rusia aún no retirará sus unidades de Siria pero no pretende establecerlas a largo plazo

El presidente Vladímir Putin se ha referido al papel de su país en el conflicto sirio afirmando que no prevé una presencia de Rusia en el país árabe de largo plazo. No obstante, de acuerdo al mandatario, no se planea un retiro próximo de las unidades militares establecidas en Siria.

"Nuestro contingente [...] se encuentra en Siria bajo un contrato con el Gobierno sirio que cumple con todas las disposiciones de las leyes internacionales", afirmó el mandatario en línea directa con el pueblo ruso. "Nuestras tropas se encuentran ahí para proteger los intereses de Rusia en esa importante y cercana región", agregó.

El presidente indicó que los militares "permanecerán ahí durante el tiempo en que su presencia sea beneficiosa para Rusia", y subrayó que las operaciones rusas en suelo sirio se realizarán en cumplimiento con las obligaciones internacionales de Moscú.

"Por el momento no planeamos la retirada de esas subdivisiones", aseveró Putin, aclarando que no se refiere a esos establecimientos militares como "bases". "Nosotros ahí [en Siria] no construimos instalaciones a largo plazo, y si es necesario, podemos retirarlas suficientemente rápido y sin pérdida considerable de recursos".

Más información, en breve.