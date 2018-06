Canciller argentino sobre el amistoso suspendido: "No hubo discriminación religiosa"

Jorge Faurie asegura que los empresarios a cargo de la organización del partido truncado entre Israel y Argentina no podrían pedir la expulsión de la 'albiceleste' del Mundial Rusia 2018.

Este jueves trascendió que la productora israelí a cargo del amistoso suspendido entre Israel y Argentina, Comtec Group, presentaría un reclamo ante la FIFA junto a la Asociación de Fútbol de Israel con la presunta intención de solicitar la expulsión del conjunto sudamericano del Mundial Rusia 2018.

Según esa información, la queja se centraría en una supuesta "discriminación religiosa" por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que solicitó la cancelación del amistoso previsto para el sábado 9 de junio en Jerusalén.

No hubo acuerdo y Comtec, la empresa que llevaba a @Argentina a #Israel, va directo a #FIFA. La Federacion Israelí pedirá que @Argentina se quede sin Mundial de #Rusia argumentando discriminacion religiosa. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 7 de junio de 2018

Sin embargo, el canciller argentino, Jorge Faurie, expresó en el programa 'Arriba Argentinos' que "no hubo discriminación religiosa" y opinó que ello "no es causal de apartamiento" de la Copa del Mundo, según cita TN. A su vez, el funcionario aseguró que no existen conflictos diplomáticos con el país hebreo y resaltó que él mismo había advertido a los dirigentes de la AFA sobre la sensibilidad del partido.

Vale mencionar que el embajador israelí en Buenos Aires, Ilán Sztulman, expresó que la anulación del encuentro en Jerusalén no modifica "la relación de amistad" entre Argentina y su país, informa el mismo medio. Resta por ver si las autoridades de ambas naciones y los representantes empresariales confirman o niegan las versiones de la prensa argentina.

La Federación de Fútbol de Israel no va a hacer ningún reclamo en FIFA contra AFA. Sí contra la Federación de Palestina. La que demandará a la AFA será la empresa organizadora del amistoso. Y no hay ningún resorte legal para sancionar a la Selección. — Pablo Gravellone (@gravep) 7 de junio de 2018

La disputa entre el empresario Ariel Raber y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se desató tras una reunión que ambos sostuvieron este miércoles en Madrid, repasa El Cronista. Tapia, por su parte, había ofrecido devolver los dos millones de dólares que la compañía le otorgó a la delegación para disputar el partido.

Asimismo, Comtec espera que los dirigentes argentinos respondan antes las demandas millonarias que los aficionados puedan realizar tras haber adquirido las entradas por un amistoso que nunca se jugó.