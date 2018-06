VIDEO: Publican el videoclip de 'Live It Up', la canción oficial del Mundial

La pieza musical es obra de Nicky Jam y en ella colaboran Will Smith y Era Istrefi. Figura además en el videoclip la antigua estrella brasileña Ronaldinho.

La FIFA ha publicado el videoclip de la canción oficial del Mundial de Rusia 2018. El tema se titula 'Live It Up', y es obra del reguetonero Nicky Jam. En la interpretación colaboran el actor Will Smith y la artista albanesa Era Istrefi.

La canción ha sido ya escuchada por los aficionados durante las últimas semanas, llegando a alcanzar las 17 millones de reproducciones en Youtube. Ahora, los cantantes interpretan la pieza por primera vez en un videoclip, que incluye una aparición del exfutbolista brasileño Ronaldinho.

Otros sencillos habían sido lanzados por motivo del Mundial de Rusia, entre ellos 'Colors', de Maluma y Jason Derulo, 'Equipo 2018', de los artistas rusos Polina Gagárina y Egor Kreed, y 'United by Love' de la uruguaya Natalia Oreiro.

La FIFA informó en su día de que 'Live It Up' será interpretado en la final del Mundial, que se celebrará el próximo 15 de julio.