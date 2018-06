"Welcome to Russia": Putin da la bienvenida a los hinchas y participantes del Mundial 2018

Queda menos de una semana para que empiece el torneo futbolístico más importante del mundo.

Ante el inminente comienzo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha dirigido en un discurso televisado a los hinchas, atletas y especialistas que presenciarán o participarán en este importante evento deportivo.

"¡Doy la bienvenida a los aficionados al fútbol y a los mejores equipos de fútbol del planeta! A todos los que ya han llegado a Rusia. Y a los que están a punto de convertirse en participantes del mayor evento internacional: la Copa Mundial de la FIFA.

Para nuestro país, es una gran alegría y honor recibir a los miembros de la gran familia del fútbol. Regalarles una verdadera fiesta, llena de pasión deportiva y emociones intensas.

Espero que se lleven una gran impresión no solo de los partidos de sus equipos favoritos y de la destreza de los jugadores, sino también al conocer Rusia. Conocer su original cultura, su historia única y su rica naturaleza. Su gente cordial, sincera y hospitalaria.

Hemos hecho todo lo posible para garantizar que nuestros invitados —atletas, especialistas y, por supuesto, los hinchas— se sientan en Rusia como en casa. Hemos abierto nuestro país y nuestros corazones al mundo.

¡Bienvenidos a la Copa Mundial de la FIFA!"

El líder ruso ha concluido su discurso con una frase en inglés: "It's my pleasure to share this moment with you! Welcome to Russia!": ¡Es un placer compartir este momento con ustedes! ¡Bienvenidos a Rusia!

El partido inaugural del Mundial de Rusia se celebrará el próximo 14 de junio en el estadio Luzhnikí de Moscú, el mismo escenario en donde se jugará la gran final el 15 de julio.