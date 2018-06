"En Rusia no hay racismo": Embajador de Nigeria en Moscú invita a acudir al Mundial sin temor

Steve Davies Ugbah invita "a todos" a que vengan al Mundial de fútbol porque considera que el territorio ruso es un gran lugar "para la gente de piel oscura".

El embajador de Nigeria en Rusia, Steve Davies Ugbah, ha aconsejado a los aficionados al fútbol que "no confíen en los rumores", acudan al Mundial de fútbol y "vean por sí mismos que no hay peligro" de que sufran racismo en el territorio ruso, informa la agencia TASS.

Este diplomático considera que la sociedad rusa "ha madurado" en los últimos 20 años y asegura que "ahora no me da miedo pasear por las calles", debido a que "el nivel de seguridad que he presenciado en este país me da confianza de que Rusia es un gran país para la gente de piel oscura".

Ugbah ha indicado que "en el extranjero existe una percepción equivocada de Rusia, sobre todo respecto al racismo" y ha destacado que su hija cree que "Moscú es más segura que Estados Unidos".

Rusia acogerá el Campeonato del Mundo de fútbol entre los próximos 14 de junio y 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Kazán, Ekaterimburgo, Samara, Sochi, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, Saransk y Volgogrado.