Devuelve un boleto de lotería de un millón de dólares a un cliente que lo olvidó en su tienda

En Kansas (EE.UU.) el empleado de una tienda devolvió un billete de lotería premiado con un millón de dólares a su propietario, que se lo había dejado por error en el mostrador, informa ABC News. Kal Patel, cuyos padres son propietarios de una tienda de gasolinera, encontró el boleto olvidado y al escanearlo se dio cuenta de que estaba premiado, por lo que decidió que lo correcto era devolverlo a su legítimo propietario.

El ganador, que pidió permanecer en el anonimato, había comprado tres billetes en otro establecimiento y posteriormente fue a la tienda de Patel para comprobar si estaban premiados. El empleado revisó dos de los boletos, pero el número ganador, accidentalmente, quedó olvidado en el mostrador.

Inicialmente, Patel intentó encontrar el domicilio del hombre, pero como no tuvo éxito regresó a la tienda con la intención de volver a probarlo más tarde. No obstante, antes del segundo intento lo vio conduciendo un auto acompañado de su hermano y les pidió que se detuvieran. Al conocer por qué Patel les había obligado a detener la marcha quedaron tan sorprendidos que no podían creerlo.

A pesar de que los amigos de Patel le reprocharon que hubiera desaprovechado la oportunidad de hacerse rico, él no se arrepiente de su acción y asegura que "tarde o temprano lo bueno regresa para ayudarte y lo malo, para perseguirte".