FUERTE VIDEO: Un cocodrilo se come al perro que lo atormentó durante años

Pippa, una pequeña perra de raza terrier famosa en la Red por aterrorizar cocodrilos en la isla de Goat, en el norte de Australia, perdió su vida la semana pasada en las fauces de uno de esos reptiles, informa su dueño Kai Hansen.

"Era algo que tenía una alta probabilidad de suceder en cualquier momento", señaló a ABC Hansen, propietario del bar Casey's, situado a orillas del río Adelaide. Los turistas visitaban ese lugar especialmente para ver a Pippa perseguir al cocodrilo Casey, que finalmente acabó con la vida del can.

"No ha hecho nada malo, solo hizo lo que hacen los cocodrilos", expresó Hansen, de 65 años, cuya mascota —apodada 'rubia tonta'— había acumulado popularidad en Internet en los años anteriores por tales arriesgadas hazañas.

Hansen, criticado por permitir que la perra arriesgara su vida de esa manera, afirmó sentirse "muy triste" y negó haber visto la última grabación de Pippa.

"Un pequeño terrier no debería hacer cosas así. ¿Pero debí haberla detenido? No sé, se salió con la suya durante 10 años", indicó, asegurando que, de tener una nueva mascota, "definitivamente" se asegurará de que no persiga cocodrilos.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas.