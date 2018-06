"Todos asistieron": 'Chicharito' rompe el silencio sobre la polémica fiesta de la selección mexicana

El delantero del equipo nacional de fútbol de México, Javier 'Chicharito' Hernández, ha roto el silencio este domingo sobre la polémica fiesta en la que, de acuerdo con los medios, participaron ocho miembros del equipo con 30 mujeres "escort VIP".

El futbolista ha asegurado durante una transmisión en vivo desde la página de Facebook de la selección mexicana, que la reunión fue realizada con motivo de su cumpleaños, al que asistieron todos los jugadores, excepto Jesús Corona.

"La realidad fue que hubo una reunión, la cual se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente nos dieron la noche libre, nos dieron el día libre... Yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos asistieron, solamente no fue Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, quien se disculpó conmigo", ha asegurado 'Chicharito'.

El futbolista también ha confesado que le duele la especulación de los medios, de que hubo prostitutas en la fiesta.

"Otra cosa que me avergüenza, que me da un poco de risa... es que jamás hubo escorts, no se pagó para ningún tema similar a eso... es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron allí y para sus familiares", ha afirmado Hernández, asegurando que, si tuvieran la oportunidad de volverlo a hacer, "creo que no lo volveríamos a hacer".