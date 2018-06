VIDEO: Un 'multimillonario' llama "esclava negra" a una mujer en un tren en Reino Unido

Una mujer filmó el momento en que un hombre la llamó "esclava negra" durante un trayecto de tren en el Reino Unido.

La víctima de la agresión verbal, identificada como Jenna Davis, replicó: "¿A quién llamas esclavo negro? ¿Estás de broma?". "No me llames esclava negra, tú también eres negro, estás enfermo", espetó. Posteriormente, el hombre trató de disculparse y afirmó que "estaba bromeando".

El incidente ha ocurrido el 3 de junio, según Birmingham Live.

"No soy un civil corriente"

En la estación de la ciudad de Rugby agentes de la Policía de Transporte entraron al vagón y se acercaron al asiento del hombre. "He actuado de manera pacífica, no he sido agresivo en ningún momento", se defiende el pasajero, que prosigue diciéndole a los policías que él "no es un civil corriente", sino un "multimillonario".

A esto uno de los oficiales contesta: "No me importa quién es usted. Comprobaré sus datos y decidiré si puede o no permanecer en el tren". Se desconoce el desenlace de la situación.