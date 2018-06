Assad: "Occidente ha apoyado la guerra y a los terroristas desde el principio"

El presidente sirio Bashar al Assad ha comentado al diario británico Daily Mail acerca de las acusaciones de que supuestamente es responsable de ataques químicos contra civiles en su país y de otras represiones. En ese sentido, señaló que esta "narrativa de Occidente […] ni siquiera se mantiene unida".

"No es lógica, no es realista. […] Este presidente está en su posición porque tiene el apoyo de su propia gente, entonces ¿cómo podría tener ese apoyo mientras está asesinando a esas mismas personas? Entonces, la historia no es correcta", subrayó Assad en la entrevista, cuya trascripción completa fue publicada por la agencia siria SANA.

El mandatario señaló que el Ejército sirio está luchando contra los terroristas que "son apoyados por el Gobierno británico, el Gobierno francés, los estadounidenses y sus títeres, ya sea en Europa o en nuestra región". Assad hizo hincapié en que "contamos con el apoyo público en Siria para luchar contra esos terroristas, es por eso que estamos avanzando".

"No podemos hacer estos avances solo porque tenemos el apoyo ruso e iraní. [Ellos] no pueden sustituir el apoyo popular", afirmó el presidente sirio.

El papel de Occidente

La pregunta, según Assad, es quién inició la guerra, y su respuesta es que lo hizo Occidente. "Occidente apoyó la guerra desde el principio, y apoyó a los terroristas que comenzaron a realizar explosiones en todas partes, matar a todos y decapitarlos. Occidente apoyó a Al Qaeda", indicó.

Al mismo tiempo, apuntó que "no es el papel de Occidente decirnos quién es el responsable en Siria, el presidente, el Gobierno, el ejército o los terroristas. Este es un problema sirio". Según Assad, Occidente "interfirió en un país soberano y es responsable de los asesinatos en nuestro país, independientemente de su narrativa y sus mentiras".

Consultado sobre Rusia y su rol, el presidente sirio indicó que Moscú "está luchando por el derecho internacional, y parte de esta ley internacional es la soberanía de diferentes países. Siria es uno de ellos". El mandatario agregó que "hemos tenido buenas relaciones con Rusia durante casi siete décadas, y durante nuestras relaciones ellos nunca intentaron dar órdenes, incluso si había diferencias".

"La única decisión sobre lo que está pasando en Siria y lo que va a suceder, es la decisión siria", concluyó.