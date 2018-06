La selección mexicana de fútbol pide a los aficionados no gritar 'puto' en estadios del Mundial

La seleción mexicana de fútbol pidió a sus aficionados no gritar "puto" si se encuentran presentes durante la celebración de los partidos del Mundial de Rusia 2018. A través de Twitter, la cuenta oficial del equipo tricolor difundió un manual con "reglas de civilidad" para la justa mundialista.

"Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes. Te pedimos que no grites 'puto' durante los encuentros", se dice allí.

"La policía está facultada para verificar la identidad y el estatus migratorio de las personas en cualquier momento. Porta siempre tu Fan ID. Si no la tienes, lleva siempre contigo tu pasaporte, visa rusa vigente y tu registro migratorio", recomendó el equipo mexicano.

El manual informa asimismo que está prohibido tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, además de que "las manifestaciones públicas relativas a la diversidad sexual y de género son sancionadas".

"Las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo en público no son generalmente aceptadas y pueden dar lugar a agresiones físicas o verbales", señaló.

También recomendó no usar banderas extranjeras frente a oficinas de gobierno.

"Se considera una infracciónel uso de banderas extranjeras en plazas públicas o frente a oficinas de gobierno. Esto es generalmente sancionado con la confiscación de las banderas e, incluso, detención", se afirma en el sitio web del equipo mexicano.