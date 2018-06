¿36 años no son nada? El (largo) retorno de Perú a la Copa del Mundo

La selección peruana de fútbol volverá a disputar una Copa del Mundo después de ver frustrado ese sueño durante 36 años.

El entrenador Ricardo Gareca es el artífice de que la esperanza haya vuelto a las filas de la 'blanquirroja'. Como una suerte de brujo, el argentino ha deshecho el maleficio que él mismo pareciera haber lanzado sobre la selección en 1985, cuando un gol suyo como jugador de la 'albiceleste' dejó a Perú sin sueño Mundialista de México 86.

Desde entonces, Perú no había podido clasificar. Una tras otra, las eliminatorias para Italia 90, EE.UU. 94, Francia 98, Corea del Sur-Japón 02, Alemania 06, Sudáfrica 10 y Brasil 14 pasaron sin que la oncena lograra cumplir el sueño de escuchar su himno en esos torneos.

En 2015, Gareca se convirtió en director técnico de la selección y, partido a partido, abrió la senda hasta ese 2-0 contra Nueva Zelanda que en el repechaje mundial del año pasado metió a Perú en Rusia 2018 como un golazo en el minuto 90: en el último día y el último partido de las eliminatorias.

La selección llegó a Moscú este lunes como quien pisa la tierra prometida: "La sensación es muy buena, hay mucha motivación y mucha expectativa. Estamos muy tranquilos, hay un buen ánimo dentro del grupo y esperamos hacer un gran partido el sábado ante Dinamarca. Tenemos que salir a ganar", declaró el capitán de la selección, Paolo Guerrero, refiere La República.

A las afueras del hotel donde se hospeda el equipo, los hinchas han llegado con sus atavíos, sus banderas, sus cábalas. Porque en el fútbol, como ya lo han dicho miles de cronistas hasta el hartazgo, nunca sobran las supersticiones. Según algunos medios, las de Gareca son varias: no le permite a sus jugadores usar nada de color verde; considera como un buen augurio saludar a una novia; y tiene prohibido escuchar música de Mark Anthony, aunque sea con audífonos.

Se especula que el terror al color verde tiene que ver con el recuerdo del uniforme que usaba Camerún cuando derrotó a Argentina 1-0 en Italia 90; que lo de la novia fue porque había saludado a una el día que la selección peruana ganó 2-1 contra Uruguay; y que la tirria contra Mark Anthony le quedó después de que un ensayo de ese artista le impidiera entrenar al Equipo Universitario del Perú y perdieran el siguiente partido.

Sin embargo, no sólo se necesitan cábalas para ganar. Los 11 de Perú han iniciado sus entrenamientos en el Arena Khimi, de cara a los partidos que disputarán contra las selecciones de Francia, Australia y Dinamarca, integrantes del Grupo C. Su consigna es un gran 'Estamos de vuelta' y Gareca, como pocos en Rusia 2018, parece encarnar la máxima de Beckett: "No hay juego de vuelta entre el hombre y su destino".