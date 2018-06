Trump: En las conversaciones con Kim Jong-un "no cedí nada"

"El presidente aceptó reunirse, ha renunciado a mucho", ha aseverado Trump haciendo referencias a sus críticos. "Yo no cedí a nada. Estoy aquí. No he dormido en 25 horas, pero pensé que era apropiado".

Trump ha insistido en que la cumbre fue "tan buena para EE.UU. como lo fue para Corea del Norte".

"Sí, claro, obtuvieron una reunión", ha admitido el mandatario, agregando que "solo alguien a quien no le gusta Donald Trump" diría que EE.UU. no obtuvo nada a cambio. En este sentido, el presidente ha citado el compromiso de Kim Jong-un de completar la desnuclearización, el regreso de los tres rehenes estadounidenses y el compromiso de repatriar los restos de los héroes estadounidenses caídos en la Guerra de Corea.