Erdogan: Usaremos los sistemas antiaéreos rusos S-400 "si es necesario"

El presidente de Turquía, Recep Tayyp Erdogan, ha anunciado este lunes en una declaración televisada que su país está dispuesto a utilizar los sistemas antiaéreos rusos S-400 Triumf "si es necesario", informan medios locales.

"No solo compraremos los S-400 y los almacenaremos, los utilizaremos si es necesario. Se trata de un sistema de defensa. ¿Qué vamos a hacer con él si no lo usamos?", dijo Erdogan. "¿Vamos a hacerlo? Depende de Estados Unidos de nuevo. Cuando les hemos estado exigiendo durante años, la respuesta que se nos ha dado es: el Congreso [de EE.UU.] no lo permite. Estamos cansados de esto", agregó el mandatario turco.

Asimismo, Erdogan aprovechó su declaración televisiva para explicar que Rusia respondió a su demanda con una oferta "bastante atractiva", con la posibilidad de llevar a cabo una producción conjunta. Además, el presidente turco detalló que los plazos de préstamos ofrecidos por Rusia son "bastante buenos".

Turquía y Rusia firmaron el pasado diciembre un acuerdo de venta de S-400 que ha generado suspicacias en otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre todo en EE.UU., que aseguró que el sistema no puede integrarse en la estructura militar de la OTAN.

Está previsto que Moscú entregue las primeras baterías de los S-400 a Ankara en julio de 2019, según lo reveló el pasado 4 de abril Ismail Demir, subsecretario turco de Industrias de Defensa.