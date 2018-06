Del '#NoLoDejesManejar' a 'AMLO vs la mafia del poder': Duelo de videos en las elecciones de México

Llenos de clichés, estereotipos, machismo y hasta mensajes discriminatorios, los partidos de los tres principales candidatos presidenciales en México han mostrado o "filtrado" videos en apoyo a sus abanderados, en ocasiones simulando ser ciudadanos improvisados.

'La Niña Bien'

Se viralizó aparentemente como una tarea para una materia en la Universidad ITESO, de donde supuestamente era la protagonista del video. Sin embargo, días más tarde se descubrió que de amateur no tenía nada y hasta rentaron una iglesia.

Este video resalta el estereotipo de la joven de clase alta conservadora y panista de Guadalajara, con el giro de haber tomado de pronto conciencia social y descubierto en Andrés Manuel López Obrador, lo que considera ella necesita el país.

"Papá no te quiero ofender y así, pero lo de hoy es sacar al PRI, escúchenme please, cambiemos el destino de nuestro país (…) Sé que mi gente es panista, y me tacha de populista, pero México ya es un mal viaje y este gobierno me da mil coraje", dice la canción al ritmo popular de reguetón.

'El Chavo Chaka'

Fue la respuesta de la Coalición por México al Frente, que encabeza el candidato panista Ricardo Anaya, al video de 'La Niña Bien'. Imitando al primero, el Partido Acción Nacional, de tradición empresarial y conservadora, exhibe el estereotipo de un joven de un barrio popular que asegura ser empresario y apoyar al PAN, mientras lo muestran como mensajero en bicicleta de cadenas como Rappi.

"Sé que crees que para amarme deberías ser diferente, piel morena, pelo negro y reguetona sin pudor; te equivocas Almudena no es mi barrio lo que anhelas, lo que quieres son mis besos, son mis manos. Para amarme y para darme el tesoro de tu cuerpo no tienes que impresionarme y votar por Obrador", dice la canción protagonizada por un hombre al que el PAN o los estrategas-simpatizantes de ese partido, lo señalan de "color diferente" (según reza la letra), refiriéndose al histórico voto de una clase en particular.

*'Chaka' o 'chaca' (de chacal) en México se refiere a un joven de barrio popular, generalmente asociado a comportamientos rebeldes o delictivos, que en ocasiones imitan la forma de vida de los narcos.

'San Petrinas'

Es el segundo video que se dio a conocer a través de redes sociales en favor de Andrés Manuel López Obrador y fue grabado a ritmo de cumbia y hace alusión a las mujeres de clase alta que viven en San Pedro Garza García, municipio del estado de Nuevo León y uno de los más ricos de México.

En el video, la protagonista Leticia Garza Treviño, asegura que ya dejó de tomar Rivotril pues ya se quitó el miedo de ver la realidad, al tiempo que en la televisión aparece la noticia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"No salía de Palacio de Hierro, y ahora me paseo como pata de perro por todito San Pedro. Y aunque te apellides Garza Sada o Clariond, nos están robando, robando un montón. A los 40 me puse un poco de bótox y ahora ya sabes quién necesita tus votos. Comadre, seremos San Petrinas, pero no San Pendejas, quieren que nos sordiemos, nos tratan como ovejas", dice la canción que hace referencia al estilo de vida de las esposas de empresarios neoloneses.

#NoLoDejesManejar

El controversial político Javier Lozano y ahora vocero de la campaña del candidato del PRI, José Antonio Meade, colgó en su cuenta de Twitter un video que incendió las redes sociales con el hashtag #NoLoDejesManejar. A minutos de haberlo dado a conocer, los usuarios comenzaron a repudiarlo por considerarlo discriminatorio contra las personas de la tercera edad.

Lozano, conocido por sus comentarios polémicos y una amenaza contra un empresario radiofónico si recontrataba a Carmen Aristegui, tuvo que borrar el tuit del video y ofrecer disculpas.

Mi respeto a los adultos mayores. Que no quepa duda. El tema va por otro lado. Confiarle la conducción del país a alguien que se quedó trabado en los 70s es lo que no hace sentido. En fin. Una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por el spot difundido. — Javier Lozano (@JLozanoA) 19 de mayo de 2018

Sin embargo, insistieron en un segundo video en las supuestas incapacidades del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, relacionadas con su edad.

'La decisión de Bety'

Compara una historia de amor o de pareja con las elecciones. Por raro que parezca, a la agencia creativa de este spot, le pareció por algún motivo, que podría ser equiparable o humorístico plantearlo de esa forma. El anuncio tuvo bastante éxito en términos de visitas. Y el spot se divide en tres comerciales, uno dedicado a cada uno de los tres candidatos.

Ricardo (Anaya) le llama a Bety:

Bety anuncia que se irá a vivir con Andrés (López Obrador):

Bety decide quedarse con José (Medae):

'AMLO contra la mafia del poder'

Es un video al estilo del anime japonés, como Dragon Ball Z y Pokemón que tanta popularidad tienen en México.

Este video creado por Iván Biurcos y Rapter Estudio, de acuerdo con los propios créditos de la producción, ubica a Andrés Manuel López Obrador en el Ángel de la Independencia, donde se supone luchará contra los malos. En la representación se aprecian los priistas desde el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto y Enrique Ochoa Reza a los que combatirá el candidato de MORENA.

Adriana Buentello

@adituzita