México: Las extorsiones del crimen organizado obligan a Pepsi a detener la distribución en Guerrero

Debido a las extorsiones del crimen organizado en el sureño estado mexicano de Guerrero, Coca-Cola y Pepsi han decidido detener la distribución de sus bebidas en la ciudad de Altamirano.

Roberto Álvarez, vocero de Seguridad de Guerrero, indicó este miércoles que aunque Pepsi no aclaró por qué su distribuidor en la zona cerró durante el fin de semana, no descarta su relación con "las presiones que ejercen grupos delictivos en la zona para fines de extorsión". "No lo vamos a negar", reconoció. Por esta misma razón Coca-Cola cerró su planta en marzo pasado, reportó AP.

La embotelladora de Pepsi confirma el cierre temporal en Ciudad Altamirano https://t.co/oYQL5V2j7wpic.twitter.com/BltYzRdyk9 — Moises Taillon (@MoisesTaillon) 13 de junio de 2018

El lunes pasado 70 empleados de Pepsi en Altamirano, fueron despedidos y quedaron desempleados. Tras ser consultados por los motivos del cierre declararon que se trató al hostigamiento de las bandas delictivas y por la extorsión que ponía en riesgo la integridad de los miembros de la trasnacional, indicó el portal Noticias Guerrero.

Ante este panorama, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció que el secretario de Fomento y Desarrollo Económico estatal, Álvaro Burgos Barrera se reunirá con directivos de la refresquera, informó Quadratín.