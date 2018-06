"Los más inteligentes del mundo": Un legislador israelí proclama la supremacía de la "raza judía"

Miki Zohar, legislador del partido israelí Likud, afirmó este miércoles que la "raza judía" es la más inteligente del mundo y que posee el "más alto capital humano", razón por la que el pueblo israelí no creyó las acusaciones de corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, informa The Times of Israel.

En un debate de radio con el veterano periodista político Dan Margalit, Zohar aseguró que "no se puede engañar a los judíos", más allá de lo que escriban los medios, ya que "la opinión pública en Israel pertenece a la raza judía, y toda la raza judía tiene el capital humano más elevado", además de ser "la más inteligente" y "la más comprensiva".

"El pueblo sabe lo que el primer ministro está haciendo por el país y lo excelente que es en su trabajo", concluyó el político.

En una entrevista posterior con el noticiero de la televisión israelí Hadashot, Zohar negó en un primer momento haber hablado sobre la supremacía de la "raza judía". Sin embrago, cuando se le presentó una grabación de sus comentarios anteriores, reiteró que "el pueblo judío y la raza judía es del capital humano más elevado que existe".

"¿Qué puedes hacer? Fuimos bendecidos por Dios... y continuaré diciendo eso en cada ocasión", señaló el político, agregando que no tiene que "avergonzarse de que el pueblo judío sea el Pueblo Elegido, las personas más inteligentes y especiales del mundo".