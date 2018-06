VIDEO: Maradona asegura que México "no merece" ser sede del Mundial 2026

El exfutbolista argentino cuestionó también a EE.UU. y Canadá, países elegidos para co-organizar la competencia junto a la nación latinoamericana.

En su programa de televisión 'De la mano del 10', que se transmite por Telesur, Diego Armando Maradona criticó la decisión de la FIFA de elegir a México, EE.UU. y Canadá como sedes del Mundial 2026. El exfutbolista y exentrenador de la selección argentina señaló que en estos países "no hay pasión".

"Los canadienses serán buenos esquiadores… Todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 [minutos] por la publicidad", recordó Maradona, que agregó que "sale ganando México, cuando no lo merece".

Además, el exfutbolista no se quedó ahí y sostuvo que el nivel de la selección azteca no es bueno. "En realidad México gana dos partidos. Llegan los mexicanos a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí, y 'fuera, aeroméxico'", dijo.